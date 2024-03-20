Челябинке залили машину клеем из-за спора за место на парковке

Полиция Челябинска ищет неизвестного, залившего замки автомобиля клеем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Калининском районе областного центра.

Женщина оставила свой автомобиль во дворе дома №87а по улице Братьев Кашириных. Когда следующим утром она попыталась открыть дверцу машины, то сделать этого не смогла: ручки авто были залиты суперклеем.

На лобовом стекле челябинка нашла записку, где ей советовали больше не ставить авто на чужое место. Причем, по словам женщины, подобные записки на ее машине оставляли и раньше.

Горожанка вызвала на место полицейских. В полиции сообщили, что челябинка подала заявление об инциденте. В настоящее время начата проверка. Неуступчивого автовладельца ищут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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