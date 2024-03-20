Мобилизованному южноуральцу, избившему офицера до смерти, вынесли приговор

Жителя Челябинской области, убившего офицера, отправят в колонию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, южноуральца признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, а также нанесении побоев начальнику, совершенном во время исполнения им обязанностей военной службы.

Напомним, трагедия произошла вечером 23 декабря 2022 года в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш в Челябинской области. Здесь нетрезвый старший сержант избил капитана, также призванного по мобилизации. От полученных травм офицер скончался на месте.

«При назначении наказания военный суд учел общественную опасность совершенных преступлений, а также данные о личности подсудимого, – рассказали в пресс-службе судебной инстанции. – Отягчающим обстоятельством является совершение преступления в период мобилизации, так как оно совершено в воинском эшелоне, следовавшем в служебную командировку для участия в специальной военной операции, подсудимый и потерпевший являлись мобилизованными военнослужащими, которые достаточно длительное время в период слаживания находись на полигоне, осознавали тяготы и лишения, которые их ждали на передовой».

Суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Центральный окружной военный суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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