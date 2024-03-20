«Трактор» одерживает третью победу в четвертьфинале Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» дома обыграл московское «Динамо» – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом периоде встречи гости чаще атаковали. В итоге именно они открыли счет.

На 16-й минуте матча челябинцы потеряли шайбы при выходе из своей зоны, и москвичи вывели на удар Джордана Уила, поразившего с близкого расстояния ворота Зака Фукале – 1:0 в пользу «Динамо».

Ко второму периоду хозяева сумели собраться. И уже на 23-й минуте матча сравняли счет: Антон Бурдасов, получив у синей линии шайбу от Семена Дер-Аргучинцева, в одно касание переправил ее в ворота москвичей.

А на 26-й минуте уже сам Дер-Аргучинцев поразил ворота гостей – 2:1 в пользу «Трактора». Но сохранить преимущество хозяева не смогли: на 32-й минуте Артем Ильяненко сравнял счет, и в третьем периоде командам пришлось все начинать сначала.

Челябинцам после первого вбрасывания в третьей двадцатиминутке понадобилось меньше трех с половиной минут, чтобы вновь выйти вперед: хозяева поймали москвичей на контратаке, и Михаил Котляревский поразил ворота «Динамо» – 3:2.

После этого гости обрушили поток атак на ворота челябинцев, но отлично играл Зак Фукале.

На 57-й минуте встречи хозяева остались в меньшинстве, и «динамовцы» пошли ва-банк, сняв вратаря в пользу шестого полевого игрока. «Черно-белых» заперли в собственной зоне, но ударов по воротам почти не было. Был острый момент за секунду до окончания малого штрафа, но челябинцев спасла штанга.

Выдержали хозяева натиск москвичей – и удержали преимущество – 3:2, третья победа «Трактора» в четвертьфинале Кубка Гагарина. Счет в серии – 3:0 в пользу южноуральцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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