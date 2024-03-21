21 марта ожидаются следующие события – Челябинск

21.03.2024, четверг
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09:00 Челябинск – Врачи-трансплантологи расскажут о проведении уникальной операции по пересадке донорского сердца (Челябинская областная клиническая больница, ул. Воровского, 70)
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10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная ситуации на рынке труда и предстоящему региональному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центр историко-культурного наследия, ул. Коммуны, 69)
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13:00 Челябинск – Литературный променад «Воспользуйтесь правом на чтение» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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14:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» для горожан старшего поколения (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Поэтическая трибуна «Поэзия любви» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Литературная встреча «Посвящение семье» в клубе «Вдохновение» к Всемирному дню поэзии (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Создание книжной закладки с элементами макраме» в «Студии 22» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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16:00 Челябинск – Читаем вслух во Всемирный день поэзии (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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17:00 Челябинск – Встреча объединения волонтеров «Нити серебра» для желающих присоединиться к движению для оказания безвозмездной помощи в разных сферах деятельности (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Литературная гостиная «Книги жизни В. Астафьева» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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