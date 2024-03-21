В Магнитогорске к Дню города откроют новые объекты парка «Притяжение»

В «Притяжении» ведется активное строительство объектов третьей очереди городского курорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», инициатором и ключевым инвестором городского курорта «Притяжение» – проекта по преобразованию городской среды – выступает председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. «Притяжение» представляет собой круглогодичное мультифункциональное пространство площадью 400 гектаров.

В торжественной церемонии открытия первой очереди «Притяжения» в 2022 году принимала участие председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Запуск первых двух очередей «Притяжения» в 2022 и 2023 годах превратил территорию бывшего теплично-садового совхоза в качественно новое, современное пространство для прогулок, встреч, отдыха и занятий спортом.

В составе первой очереди для горожан и гостей Магнитогорска были открыты информационный центр, фудмолл, роллер-парк, центральная детская площадка, пешеходный бульвар с входной группой и светомузыкальным фонтаном.

В июле 2023 года открылась вторая очередь проекта, в составе которой искусственный видовой холм высотой 36 метров со смотровой площадкой и объектами активного отдыха, искусственное озеро, открытый спортивный комплекс, детские площадки и сеть пешеходных и велосипедных дорожек общей протяженностью 40 километров. В парке высажено 5 тысяч 700 деревьев, 340 тысяч кустарников и 1 миллион многолетних цветов.

В настоящее время в «Притяжении» ведется активное строительство объектов третьей очереди городского курорта. Объекты третьей очереди планируются к запуску в 2024-2025 годах. Продолжается строительство детского крытого парка развлечений, запуск которого состоится в 2025 году.

По традиции, к Дню металлурга-2024 горожане также увидят новые объекты городского курорта – новый светомузыкальный фонтан и прилегающий к нему арт-квартал.

Новый светомузыкальный фонтан – технологически уникальный, каскадного типа, с перепадом высот четыре метра. Высота основной группы водных струй достигнет тридцати метров. В конструкции будет использована технология живого огня: имитация плавления металла из куска руды.

Фонтанный комплекс, который начинает обретать свои черты, сможет конкурировать с лучшими мировыми образцами водных сооружений.

Арт-квартал, что раскинется за новым фонтаном, – это небольшой микрорайон из модульных зданий.

В этом году планируется запустить первую из трех его очередей. Это трехэтажное здание площадью более тысячи квадратных метров с высокими потолками – почти четыре метра. Третий этаж предполагает размещение объектов общественного питания, потому что он будет с панорамным видом на парк и фонтан, так что отсюда можно будет наблюдать за светомузыкальными шоу.

С момента открытия в городском курорте «Притяжение» побывало свыше трех миллионов посетителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube