Верба на Южном Урале зацвела раньше срока

На Таганае верба зацвела в рекордно ранние сроки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», в парке зафиксированы первые рекорды весны.

«На 10 дней раньше среднемноголетнего срока зацвела верба. И эта дата – самая ранняя за всю 20-летнюю историю наблюдения. Возможно, причина тому – глобальное потепление, которое в национальном парке ощущается в виде повышения средних температур и сдвижения сроков наступления сезонов», – говорят представители особо охраняемой природной территории.

Исследователи отмечают и другие признаки, которые могут свидетельствовать о климатических изменениях. Так, снег в этом году начал таять на 26 дней раньше обычного. «Почуяв весну, еще в середине января запели первую брачную песнь большие синицы, в первой декаде февраля призывную барабанную дробь к самке выдал большой пестрый дятел, а 20 марта «замяукали» сойки – так самцы, вероятно, привлекают своих избранниц», – продолжают перечислять представители «Таганая».

На подходе – оживление муравейников и подснежники, но это лишь в том случае, если вдруг не вернется зима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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