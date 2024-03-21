Три южноуральских вуза вошли в локальный рейтинг УрФО

Три челябинских вуза вошли в локальный рейтинг вузов Уральского федерального округа по версии агентства RAEX.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг составляется с 2021 года и является самым масштабным проектом по оценке высшего образования в стране – в итоговые таблицы вошли 299 вузов из 79 субъектов федерации.

«Главная задача локальных рейтингов – определение региональных лидеров и сильных специализированных вузов, которые из-за узкого профиля редко попадают в федеральные рейтинги институционального уровня, – отмечают составители. – Методология составления локальных рейтингов RAEX отличается от подходов к формированию национальных и глобальных списков: все анализируемые данные получены из независимых объективных источников, без анкетирования вузов и проведения онлайн-опросов. Особое внимание уделено показателям, характеризующим условия для подготовки качественных кадров и региональную значимость вуза; снижен вес библиометрических критериев (научные публикации и их цитирование) и исключены показатели международной интеграции.

Группа показателей «Образование» (вес 45%) отражает уровень подготовки зачисленных абитуриентов, кадровую обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, многообразие образовательных программ, объем финансирования, результаты выступления обучающихся на российских студенческих олимпиадах.

Группа показателей «Наука» (вес 25%) учитывает общий и удельный исследовательский бюджет вуза, масштаб аспирантуры, количество защит диссертаций, библиометрические показатели (публикации и цитирование научных работ, включенных в перечни Web of Science, RSCI, ВАК и РИНЦ).

Группа показателей «Общество» (вес 30%) демонстрирует вклад вуза в подготовку кадров для региона, долю обучающихся целевиков и студентов первого курса из других регионов, участие вуза в сетевых формах обучения, реализацию дополнительных профессиональных программ и программ профессионального обучения, финансирование науки бизнес-структурами, долю внебюджетного финансирования, частоту упоминаний вуза в СМИ, аудиторию сайта, количество подписчиков в социальных сетях и спортивные достижения вуза».

В текущем году в верхней части локального рейтинга вузов Уральского федерального округа обошлось без сюрпризов: первое место, как и в прошлом году, занял Челябинский государственный университет – вуз получил высшую оценку в группе «Наука» и занял третье место в группах «Образование» и «Общество».

В текущем году в первую десятку рейтинга вошел Южно-Уральский государственный аграрный университет: с показателями 3 (наука), 10 (образование) и 19 (общество) он расположился на 10 строчке.

Третий челябинский вуз, попавший в рейтинг, – Международный институт дизайна и сервиса: получив 15 место в ранге «Образование», 17 в ранге «Общество» и 19 в ранге «Наука» он расположился на последней строчке.

Челябинск, Софья Артемьева

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