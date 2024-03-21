На реке под Варной прогремели взрывы

В Челябинской области начались взрывные работы на реках.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, взрывотехники министерства обороны организовали серию взрывов на реке Нижний Тогузак недалеко от поселка Варна.

Подрыв льда – одно из превентивных мероприятий, проходящих в рамках подготовки к весеннему паводку. Его проводят для ослабления льда во избежание заторов и подтоплений. Для этого в лунки, высверливаемые в ледовом покрытии рек, закладываются тротиловые шашки (на глубину до 1 метра), после чего производится взрыв одновременно 10 и более зарядов.

Наступившей весной взрывные работы запланированы в Варненском районе и городе Аша – на реках Нижний Тогузак и Сим.

На этой неделе подрыв провели на реке Нижний Тогузак. Мероприятия позволили ослабить лед на площади около 1 тысячи квадратных метров.

Комплекс превентивных мер этим не ограничивается. Чернение (от отдельные на участки ледяного покрова высыпаются зола, шлак, песок, чтобы они быстрее таяли) и распиловка льда спланированы на территории Брединского, Октябрьского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нагайбакского, Пластовского районов и Троицкого городского округа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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