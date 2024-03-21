В Челябинской области пьяный автомобилист избил подростка. Делом занялся СКР

Глава СКР взял на контроль историю с избиением подростка-южноуральца пьяным водителем.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре Следственного комитета России, видеообращение о происшествии в Челябинской области, в котором пострадал подросток, было опубликовано в Telegram.

Инцидент произошел в поселке Мирном Сосновского района. Мужчина, управляя автомобилем, чуть не сбил группу подростков, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. После этого водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, набросился на 17-летнего парня и ударил его несколько раз по лицу, угрожая убить его. Пострадавшему подростку потребовалась медицинская помощь.

В СУ СК России по Челябинской области начаты процессуальные проверки.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о промежуточных результатах процессуальных проверок и принятых по их итогам решениях.

Исполнение поручения, а также ход процессуальных проверок поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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