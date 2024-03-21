В Челябинске трамвай протаранил другой вагон

Один трамвай врезался в другой на северо-западе Челябинска.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской. Момент ДТП попал на камеры уличного наблюдения.
Трамвай остановился на запрещающий сигнал светофора. В это время в него врезался следовавший за ним вагон. После удара у первого трамвая открылась передняя дверь.
Судя по записи, врезавшийся в общественный транспорт трамвай не снижал скорость.
По информации «ЧелябГЭТ», из-за аварии движение трамваев на конечную остановку «Улица Чичерина» закрыто. Транспорт следует до остановки «Улица Ворошилова».
Челябинск, Виктор Елисеев
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