Челябинские волейболистки победой завершили регулярный чемпионат

Определились соперницы челябинского «Динамо-Метар» в первом раунде плей-офф волейбольной Суперлиги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» в заключительном туре регулярного первенства Суперлиги выиграл у «Минчанки» со счетом 3:1.

Челябинки заняли итоговое шестое место. В одной четвертой финала Суперлиги южноуральская команда сыграет с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга.

Напомним, челябинский клуб вышел в плей-офф досрочно, за три тура до окончания регулярного чемпионата закрепившись на шестом месте. По итогам «регулярки» челябинки выиграли в 15 из 26 матчах.

В четвертьфинале команды будут играть до двух побед.

В оставшихся трех сериях плей-офф лидеры чемпионата «Динамо» (Москва) сразятся с «Уралочкой-НТМК» из Екатеринбурга (8-е место), казанское «Динамо-Ак Барс» (2-е место) – с «Тулицей» (Тула, 7-е место), «Локомотив» из Калининграда – с саратовским «Протоном».

Первая игра «Динамо-Метар» и «Ленинградки» пройдет 24 марта в Санкт-Петербурге.

Челябинск, Виктор Елисеев

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