Челябинскому бору вернули часть охранной зоны

Охранную зону Челябинского городского бора увеличили до 77 гектаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, правительство региона приняло решение по увеличению площади охранной зоны памятника природы «Челябинский (городской) бор» на 62,74 гектара.

Ранее областное минэкологии провело оценку возможности расширения охранной зоны, определило ее ширину и конфигурацию.

По результатам выполненных работ площадь охранной зоны памятника природы было рекомендовано увеличить с 14,79 гектара до 77,5 гектаров.

Это предложение обсудили на «круглом столе» при Общественной палате Челябинской области, участники которого единогласно поддержали проект.

Впрочем, обозначенная цифра далека от площади охранной зоны, существовавшей еще 13 лет назад, и не дотягивает даже до ее трети. Напомним, в 2011 году охранную зону Челябинского городского бора практически уничтожили: по решению законодательного собрания региона ее площадь сократили с 240 до 14 гектаров.

Кроме того, в рамках обсуждения с общественниками чиновники предлагали рассмотреть возможность создания в границах охранного пояса экологических учебных троп, объектов физической культуры и спорта, детских оздоровительных лагерей регионального и местного значения, благоустроенных пляжей и мест для массового отдыха людей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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