22 марта ожидаются следующие события – Челябинск

22.03.2024, пятница
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09:00 Челябинск – Открытие научно-практической конференции по эндоскопическому лечению самых распространенных заболеваний современности – желчнокаменной болезни и панкреатита (Челябинская областная клиническая больница, ул. Воровского, 70, корп. 1, консультативная поликлиника)
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11:00 Челябинск – Беседа «Все о здоровье ума» (профилактика деменции) (Центр историко-культурного наследия, ул. Коммуны, 69)
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14:00 Челябинск – Презентация книги «Таймас Шаимов и его время» о легендарном башкирском дипломате и полководце (исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
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14:00 Челябинск – Громкие чтения книжек-малышек «Читаем по слогам»: для плохо читающих детей (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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17:00 Челябинск – Игра «Наши голоса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Занятие по экологическому воспитанию «Всемирный день воды» в семейном клубе «Муми-Дом» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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18:00 Челябинск – Квартирник «Музыка поэзии и поэзия музыки» ко Всемирному дню поэзии (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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