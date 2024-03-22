российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 22 марта 2024, 04:53 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

22 марта ожидаются следующие события – Челябинск

22.03.2024, пятница

  • 09:00 Челябинск – Открытие научно-практической конференции по эндоскопическому лечению самых распространенных заболеваний современности – желчнокаменной болезни и панкреатита (Челябинская областная клиническая больница, ул. Воровского, 70, корп. 1, консультативная поликлиника)

  • 11:00 Челябинск – Беседа «Все о здоровье ума» (профилактика деменции) (Центр историко-культурного наследия, ул. Коммуны, 69)

  • 14:00 Челябинск – Презентация книги «Таймас Шаимов и его время» о легендарном башкирском дипломате и полководце (исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)

  • 14:00 Челябинск – Громкие чтения книжек-малышек «Читаем по слогам»: для плохо читающих детей (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

  • 17:00 Челябинск – Игра «Наши голоса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 17:00 Челябинск – Занятие по экологическому воспитанию «Всемирный день воды» в семейном клубе «Муми-Дом» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

  • 18:00 Челябинск – Квартирник «Музыка поэзии и поэзия музыки» ко Всемирному дню поэзии (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Анонсы, Урал, Россия,