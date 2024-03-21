«Магнитка» уступила в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» в гостях проиграл «Спартаку» из Москвы – 2:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый период москвичи оставили за собой.

Уже на 5-й минуте матча спартаковцы открыли счет. Сделал это Максим Цыплаков с подачи Андрея Локтионова. На 18-й минуте встречи Иван Морозов удваивает преимущество хозяев – 2:0.

Во втором периоде гостям пришлось исправлять ситуацию. На 21-й минуте встречи Денис Зернов сокращает отставание. А на 43-й Макар Хабаров сравнивает счет.

Игра весь матч шла практически на равных, но фортуна явно не благоволила уральцам. На 47-й минуте матча Николай Голдобин вновь выводит «Спартак» вперед. Пять минут спустя Павел Порядин увеличивает разрыв – 3:2. Наконец, на 58-й минуте Николай Голдобин отправляет шайбу в пустые ворота магнитогорцев – 5:2.

«Спартак» одерживает первую победу в четвертьфинальной серии, и счет в ней становится 2:1 в пользу «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

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