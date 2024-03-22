Новые автобусы-гармошки вышли на маршрут в Челябинске

На улицы Челябинска вышли автобусы особо большого класса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в рамках масштабного обновления общественного транспорта на маршрут №64 вышли новые автобусы особо большого класса.

«Сегодня на линию выпустили первые 4 автобуса из новой партии, переданной Челябинску. В последнюю неделю марта выйдут еще 6 «гармошек», – уточнили представители городских властей.

Напомним, впервые автобусы особо большого класса вернулись на маршрут №64 в конце 2022 года. Машины передал безвозмездно ГУП «Мосгортранс» в рамках серии мероприятий по обновлению парка общественного транспорта в Москве.

В декабре прошлого года власти региона анонсировали передачу Челябинску 10 новых «гармошек». Тогда заявлялось, что автобусы выйдут на маршруты №64 и №4.

Челябинск, Виктор Елисеев

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