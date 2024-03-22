Экс-владельцы ЧЭМК оспорили арест имущества

Челябинский олигарх с супругой подали апелляцию на решение суда об аресте своего имущества.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 21 марта, представители челябинских предпринимателей Юрия и Людмилы Антиповых, а также АО «Компания «Эталон» подали в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд жалобу на решение об аресте имущества семейства. Информация об этом опубликована в картотеке судебных дел.

Напомним, Арбитражный суд Челябинской области принял производство иск Генеральной прокуратуры РФ к Юрию Антипову, его супруге Людмиле и их сыну Михаилу, а также АО «Компания Эталон» о признании недействительным соглашения о прощении долга, заключенного в 2022 году между АО «Урало-сибирская металлургическая компания» и Юрием Антиповым.

Также судебная инстанция удовлетворила ходатайство о наложении ареста на движимое и недвижимое имущество ответчиков.

Ранее Генпрокуратура потребовала вернуть государству акции Челябинского электрометаллургического комбината, Серовского завода ферросплавов и компании «Кузнецкие ферросплавы». В феврале текущего года суд удовлетворил иск, в середине марта ценные бумаги ЧЭМК официально закрепили за государством.

До этого металлургические активы через АО «Компания Эталон» контролировало семейство Антиповых. Они перешли предпринимателям после раздела Урало-Сибирской металлургической компании между двумя соучредителями – Александром Аристовым и Юрием Антиповым.

«Развод» между челябинскими бизнесменами продолжался на протяжении нескольких лет, закончившись в августе 2020 года. В итоге Аристову достались продовольственный дивизион принадлежавшей предпринимателям группы предприятий – компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также одноименный центр пищевой индустрии.

Юрию Антипову отошли металлургические активы – ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и обогатительная фабрика «Метагломерат» (Кусинский район). Первые три предприятия поначалу входили в Урало-Сибирскую металлургическую компанию, контроль над которой перешел к Юрию Антипову. Состав учредителей после этого несколько раз менялся, пока к июню прошлого года все пять предприятий официально перешли под контроль АО «Компания Эталон». Саму же УСМК ликвидировали после присоединения к АО «Компания Эталон».

Но еще до ликвидации с финансами УСМК творились несколько странные вещи. Так, согласно отчетности УСМК, на конец 2021 года Юрию Антипову были выданы займы на 19,9 миллиарда рублей, а также начислены по займам проценты в сумме 1,55 миллиарда рублей. В 2022 году бизнесмен получил новые займы на 1,23 миллиарда рублей, кроме того, на него был переведен долг по займу сына Сергея на сумму 2,23 миллиарда рублей. Но в итоге между УСМК и Юрием Антиповым был заключен договор прощения долга на общую сумму в 25,8 миллиарда рублей. Так что на конец 2022 года бизнесмен не имел задолженности перед холдингом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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