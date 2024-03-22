Вступил в силу приговор челябинцу, устроившему майнинговую ферму на площадях РЖД

Экс-начальника дирекции связи в Челябинске осудили за майнинг криптовалюты за счет предприятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, ранее Советский районный суд Челябинска признал бывшего начальника Челябинской дирекции связи виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

В суде установили, что южноуралец в 2020 году установил в служебных помещениях Челябинской дирекции связи энергозатратное оборудование, предназначенное для майнинга криптовалюты. Помогали челябинцу в этом подчиненные ему работники РЖД. Прибыль от работы майнинговой фермы начальник дирекции собирался извлекать лично.

Суд оштрафовал предприимчивого челябинца на 80 тысяч рублей. Но он попытался обжаловать приговор.

Челябинским областным судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения, приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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