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Пятница, 22 марта 2024, 13:40 мск

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На дорогах Южного Урала объявлены тотальные проверки

В выходные Госавтоинспекция вновь объявит охоту на пьяных водителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в предстоящие выходные дни сотрудники полиции усилят контроль за соблюдением Правил дорожного движения. Особое внимание будут уделять исключению из транспортного потока водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Подобные проверки пройдут на всей территории Челябинской области.

Сотрудники областного полка ДПС будут проверять состояние водителей.

«Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция просит с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности всех граждан и не занимают много времени», – обратились представители ведомства к автомобилистам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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