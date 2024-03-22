Общественников шокировала реклама в аэропорту Челябинска

Общественная палата Челябинской области потребовала убрать из аэропорта рекламу спа-салона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Общественной палаты Челябинской области, «неприемлемую рекламу» общественники обсудили на заседании комиссии по сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Южноуральцев шокировал стенд с предложением услуг мужского спа, расположенный в зоне прилета международного аэропорта Челябинска. В ходе обсуждения представители общественности сослались на признания южноуральцев, у которых «при виде подобной сомнительной рекламы в сознании возникает ассоциация о возможности оказания интимных услуг».

Общественники подчеркнули, что размещение такой рекламы в зоне прилета – сразу на выходе в город – для жителей и гостей Южного Урала неприемлемо. Реклама в указанном месте формирует негативный и деструктивный образ Челябинской области, считают они.

Между тем, аэропорт должен приветствовать жителей и гостей города «рекламой об уникальности, гостеприимности нашего края, показывать свои наилучшие стороны, способствовать формированию позитивного имиджа города и региона в целом», уверены в общественной палате региона.

По итогам заседания комиссии Общественная палата Челябинской области направила генеральному директору АО «Челябинское авиапредприятие» письмо о недопустимости размещения такой рекламы в аэропорту областного центра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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