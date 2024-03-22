Ограничение движения в Калининском районе Челябинска продлили на две недели

Ограничение движения по Университетской набережной в Челябинске продлили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, изменения связаны с проведением работ по строительству наружных сетей ливневой канализации.

Движение транспорта по улице Университетская набережная в районе домов №80 и №82 (по левым полосам в обоих направлениях) было закрыто 8 марта. Ограничение должно было продлиться до 24 марта.

Однако в сроки внесли коррективы: в связи с продолжением работ его продлили до 7 апреля.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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