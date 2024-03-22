Жительницу Челябинской области, расправившуюся с тремя детьми, освободили от наказания

Сегодня, 22 марта, завершился процесс по делу 37-летней жительницы Южного Урала, убившей своих детей.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла 26 декабря 2022 года. Тогда женщина задушила своих сыновей 15 и 10 лет, а также 5-месячную дочь. Об этом она сама сообщила родственникам, отправив им SMS-сообщения.

На месте жуткого убийства полицейские нашли две записки. В одной женщина сообщала, что больна, в другой – заявляла, что ее муж, она сама и их дети одержимы бесами, и детей она решила убить, чтобы избавить их от ада.

Женщина родилась и долгое время жила в Верхнем Уфалее, работала в управлении Росреестра по Челябинской области, но в 2016 году уволилась.

По словам родственников, в последнее время супруги «увлеклись религией». Некоторые эксперты не исключили, что уральцы могли попасть под влияние псевдоправославной секты: в квартире у семейства нашли множество икон, но, по рассказам родных, супруги сами пытались «изгонять друг из друга бесов».

Адвокат женщины в ходе расследования заявлял, что какое-то время ей могли подмешивать в еду наркотики, об этом же заявлял во время суда отец уфалейки. В произошедшем родственники женщины склонны винить ее супруга, испытывавшего, по их словам, психологические проблемы после увольн6ения из полиции.

Сразу после трагедии мать, убившую троих детей, поместили в СИЗО. Однако потом перевели в психиатрическую лечебницу.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что такое решение имело под собой основания: женщина не отдаеть отчет в своих действиях.

В результате суд решил освободить ее от уголовной ответственности и направить на принудительное лечение в психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Челябинск, Виктор Елисеев

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