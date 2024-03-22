У производителей продовольствия будут проверять технические условия

Производителям продуктов питания предстоят проверки технических условий производства. Соответствующий законопроект уже поддержали в правительстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», производителей обяжут отправлять на экспертизу в Росстандарт технические условия, по которым выпускаются товары, если об использовании ТУ говорится в маркировке или декларациях соответствия.

«Круг товаров пока не очерчен, но в пояснительной записке инициаторы делают акцент на продуктах питания, – отмечает telegram-канал FMCG Report. – Санкции для нарушителей тоже пока не определены – для этого нужны поправки в КоАП или УК».

Депутаты подсчитали, что 40% товаров производится не по ГОСТам, а по внутренним стандартам компаний. При этом объем товаров, не соответствующих заявленным нормам, достигает 60% – 80% от общего. В случае ТУ ответственности за такие нарушения нет, в отличие от ГОСТов.

В Минпромторге, Росстандарте и Минфине считают, что закон позволит повысить качество и безопасность продукции, так как действующие механизмы не отвечают этой цели, а за 2023 количество предостережений в различных пищевых отраслях выросло на 50% – 200%.

С другой стороны, в Минэкономразвития отмечают, что норма не коснется зарубежных товаров – то есть, отечественные производители будут поставлены в невыгодное положение.

Крупнейшие FMCG-ассоциации уже направили в правительство и Госдуму письмо, где указали на формальность ТУ, так как в этих документах редко содержатся рецептуры.

Кроме того, игроки рынка считают, что принятие закона не повлияет на качество продукции, поскольку производители уже несут ответственность перед надзорными органами. При этом у недобросовестных компаний останется возможность производить продукты с нарушениями – они и сейчас отклоняются даже от ГОСТов.

Москва, Игорь Юров

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