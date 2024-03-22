«Трактор» выходит в полуфинал Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» на домашней арене в упорном поединке вырвал победу у московского «Динамо» – 5:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с первого вбрасывания команды взвинтили темп.

Атака следовала за атакой, и на 8-й минуте встречи динамовцы вынудили голкипера «Трактора» нарушить правила. Гости тут же воспользовались численным преимуществом. На 9-й минуте Бреннан Менелл от синей линии отправил шайбу в левый круг вбрасывания, Никита Гусев в касание перевел ее в центр зоны, откуда Седрик Пакетт вогнал игровой снаряд в дальний угол ворот – 1:0, москвичи открывают счет.

Но удержать его гости не смогли. На 11-й минуте Илья Карпухин зарядил от синей линии по воротам гостей, Чарльз Робинсон на пятаке подставил клюшку, и шайба, ударившись в перекладину, срикошетила от вратаря за линию ворот – 1:1.

Через две минуты Максим Шабанов выиграл борьбу в углу, Владимир Ткачев подхватил шайбу и отправил на пятак, где Данила Юртайкин переправил ее в ворота – 2:1.

На 17-й минуте уже хозяева реализуют большинство: Антон Бурдасов из круга вбрасывания мощно бьет по воротам москвичей – 3:1. После этого гости меняют вратаря.

Однако на 20-й минуте челябинцы пробивают и нового голкипера, снова реализовав большинство: Джек Родевальд, получив шайбу на пятачке, с разворота поражает ворота – 4:1 в пользу «Трактора». Лишь на этом счете звучит сирена на первый перерыв. Очень опасное для «Трктора» преимущество.

Но уже на первой минуте второго периода гости сокращают отставание: Джордан Уил реализует численное преимущество «Динамо» – 2:4. Впрочем, развить успех в этом отрезке игры у гостей не получается.

Зато на 50-й минуте все тот же Джордан Уил сокращает счет до минимума – 3:4.

Но и «Трактор» не собирается сдаваться. На 55-й минуте встречи Максим Шабанов вновь увеличивает отрыв – 5:3.

Гости бьются до последнего, снимают вратаря в пользу шестого полевого игрока, и ровно за полминуты до сирены Эрик О'Делл вновь сокращает отставание – 4:5.

Из последних сил челябинцы пытаются сохранить хрупкое преимущество, и им это удается.

5:4 – «Трактор» выигрывает во втором домашнем матче четвертьфинала и выбивает лидера регионального чемпионата из плей-офф.

Окончательный результат серии – 4:0 в пользу челябинских хоккеистов. «Трактор» – в полуфинале Кубка Гагарина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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