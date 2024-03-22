В ЮУрГУ перевели занятия на дистант

После теракта в «Крокус Сити Холле» занятия в ЮУрГУ перевели на дистант.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», занятия в субботу, 23 марта, пройдут в ЮУрГУ в дистанционном формате. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале вуза.

Перевод занятий на дистант в ЮУрГУ объясняют усилением мер безопасности.

На дистант переведены и студенты Магнитогорского государственного технического университета.

Напомним, сегодня вечером в результате теракта в комплексе «Крокус Сити Холл» в Москве погибли 40 человек и более 100 пострадали.

По факту теракта возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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