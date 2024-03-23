В Челябинской области отменили массовые мероприятия и занятия в школах

В Челябинской области отменили массовые мероприятия и занятия в учебных заведениях. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

«В связи с терактом в ТЦ «Крокус Сити Холл» в Подмосковье принял решение об отмене развлекательных и увеселительных мероприятий в Челябинской области 23-24 марта.

Также 23 марта отменяются занятия в школах региона, а занятия в средне-специальных учебных заведениях и вузах пройдут в дистанционном формате», – заявил глава региона.

Вслед за этим начали появляться сообщения об отмене всех мероприятий в вузах. В частности, с подобными заявлениями выступили ректораты ЮУрГУ, ЧелГУ, педагогического и медицинского университетов. Занятия переведены в дистанционный формат до особого распоряжения.

Об отмене всех мероприятий сообщили и в министерстве культуры Челябинской области.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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