В Челябинской области отменили массовые мероприятия и занятия в школах

В Челябинской области отменили массовые мероприятия и занятия в учебных заведениях. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.
«В связи с терактом в ТЦ «Крокус Сити Холл» в Подмосковье принял решение об отмене развлекательных и увеселительных мероприятий в Челябинской области 23-24 марта.
Также 23 марта отменяются занятия в школах региона, а занятия в средне-специальных учебных заведениях и вузах пройдут в дистанционном формате», – заявил глава региона.
Вслед за этим начали появляться сообщения об отмене всех мероприятий в вузах. В частности, с подобными заявлениями выступили ректораты ЮУрГУ, ЧелГУ, педагогического и медицинского университетов. Занятия переведены в дистанционный формат до особого распоряжения.
Об отмене всех мероприятий сообщили и в министерстве культуры Челябинской области.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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