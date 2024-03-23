В Челябинске в память погибших в «Крокус Сити Холле» погасли рекламные экраны, люди несут цветы к стихийным мемориалам

Челябинск скорбит по погибшим в результате теракта в Подмосковье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске медиаэкраны перестали транслировать рекламу. Часть из конструкций погасла, на других транслирует горящие свечи и надпись «Скорбим 22.03.24».

На экране, размещенном на дворце спорта «Юность» и ряде других публикуют телефоны горячих линий.

В городе возникло несколько стихийных мемориалов в память жертв теракта. Челябинцы несут цветы и свечи к памятнику «Орленок» на Алом поле и Вечному огню на Бульваре Славы.

Между тем, стало известно, что во время нападения на «Крокус Сити Холл», в комплексе находились участники чемпионата России по бальным танцам, в том числе две пары из Челябинска. Подростки-южноуральцы в результате теракта не пострадали. Одна из пар в ближайшее время вернется в Челябинск. Вторая пара потеряла все документы. Городские власти обещают оказать помощь в их восстановлении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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