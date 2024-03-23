Матч четвертьфинала Кубка Гагарина «Спартак» – «Металлург» перенесен

Встреча московского «Спартака» и «Металлурга из Магнитогорска перенесена.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Металлург», в связи с трагическими событиями, произошедшими вчера, 22 марта, в Подмосковье, было принято решение перенести четвертый матч четвертьфинала «Спартак» – «Металлург» на другую дату.

О новом времени матча Лига сообщит дополнительно.

Встреча должна была состояться сегодня, 23 марта, в Москве.

Напомним, накануне вечером в Подмосковье произошел теракт, погибло 93 человека, более 100 – получили ранения различной степени тяжести. Вооруженные люди, ворвавшиеся в развлекательный центр, расстреливали людей из автоматов, а потом устроили пожар и скрылись.

Челябинск, Виктор Елисеев

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