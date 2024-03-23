В аэропорту Челябинска ввели максимальный уровень безопасности

В челябинском аэропорту усилили меры безопасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского авиапредприятия, в связи с трагическими событиями в Подмосковье на объектах транспорта России действует максимальный уровень безопасности.

«Мы рекомендуем заблаговременно прибывать в аэропорт, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий, – рассказали представители воздушной гавани. – Все рейсы из аэропорта Курчатов выполняются по расписанию».

Напомним, накануне вечером в Подмосковье произошел теракт, погибло 93 человека, более 100 – получили ранения различной степени тяжести. Вооруженные люди, ворвавшиеся в развлекательный центр, расстреливали людей из автоматов, а потом устроили пожар и скрылись.

По данным ФСБ, на данный момент задержано 11 человек, которые могут быть причастны к теракту в «Крокус Сити Холле», в том числе четверо непосредственных участников нападения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube