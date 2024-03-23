В аэропорту Челябинска ввели максимальный уровень безопасности

В челябинском аэропорту усилили меры безопасности.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского авиапредприятия, в связи с трагическими событиями в Подмосковье на объектах транспорта России действует максимальный уровень безопасности.
«Мы рекомендуем заблаговременно прибывать в аэропорт, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий, – рассказали представители воздушной гавани. – Все рейсы из аэропорта Курчатов выполняются по расписанию».
Напомним, накануне вечером в Подмосковье произошел теракт, погибло 93 человека, более 100 – получили ранения различной степени тяжести. Вооруженные люди, ворвавшиеся в развлекательный центр, расстреливали людей из автоматов, а потом устроили пожар и скрылись.
По данным ФСБ, на данный момент задержано 11 человек, которые могут быть причастны к теракту в «Крокус Сити Холле», в том числе четверо непосредственных участников нападения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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