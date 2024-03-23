Житель Челябинской области значится в списках погибших в «Крокус Сити Холле»

Житель Сатки назван в числе погибших во время теракта в Подмосковье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 51-летний южноуралец прилетел в Москву, чтобы попасть на концерт группы «Пикник». В момент нападения террористов житель Сатки был в зале.

«Он прислал мне видео из зала перед самым началом концерта. А потом я увидел в новостях, что случилось, – цитирует телеграм-канал «RT на русском» сына южноуральца. – Пытался связаться с отцом, но до сегодняшнего дня это не удавалось. Сейчас мы увидели, что он в списках погибших. Мы в шоке, я не знаю, что нам теперь делать. Наверное, вылетать в Москву».

По словам родственников, мужчина работал вахтовиком – занимался обслуживанием буровых скважин. В Москву отправился специально чтобы попасть на концерт в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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