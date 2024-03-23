В Челябинской области усилены меры безопасности

После теракта в Подмосковье на Южном Урале введены дополнительные меры безопасности.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в связи с произошедшими трагическими событиями в Подмосковье полицией региона предприняты дополнительные меры безопасности.
«Просим граждан отнестись с пониманием к работе сотрудников органов внутренних дел и проявлять бдительность», – обратились к южноуральцам представители силового ведомства.
Напомним, накануне вечером в Подмосковье произошел теракт. Вооруженные люди, ворвавшиеся в развлекательный центр, расстреливали людей из автоматов, а потом устроили пожар и скрылись.
По данным Следственного комитета России на настоящее время, в результате нападения погибли 115 человек.
По информации ФСБ, задержано 11 человек, которые могут быть причастны к теракту в «Крокус Сити Холле», в том числе четверо непосредственных участников нападения.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»