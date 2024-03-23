В Челябинской области усилены меры безопасности

После теракта в Подмосковье на Южном Урале введены дополнительные меры безопасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в связи с произошедшими трагическими событиями в Подмосковье полицией региона предприняты дополнительные меры безопасности.

«Просим граждан отнестись с пониманием к работе сотрудников органов внутренних дел и проявлять бдительность», – обратились к южноуральцам представители силового ведомства.

Напомним, накануне вечером в Подмосковье произошел теракт. Вооруженные люди, ворвавшиеся в развлекательный центр, расстреливали людей из автоматов, а потом устроили пожар и скрылись.

По данным Следственного комитета России на настоящее время, в результате нападения погибли 115 человек.

По информации ФСБ, задержано 11 человек, которые могут быть причастны к теракту в «Крокус Сити Холле», в том числе четверо непосредственных участников нападения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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