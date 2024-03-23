В Челябинске эвакуировали сотрудников одного из заводов

После анонимного сообщения эвакуировали работников челябинского завода.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», силовики оцепили завод «Электромашина», расположенный на улице Машиностроителей в Ленинском районе областного центра. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.
В силовых структурах эту информацию подтверждают. Людей эвакуировали после сообщения о минировании одного из цехов предприятия.
В настоящее время территорию завода обследуют служащие экстренных ведомств. Опасных и подозрительных вещей не обнаружено.
Челябинск, Виктор Елисеев
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