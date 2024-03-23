В Челябинске обстреляли трамвай

В Металлургическом районе Челябинска неизвестные открыли стрельбу по трамваю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 23 марта, на остановке «Улица Черкасская» в Металлургическом районе областного центра. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

«Обстреляли трамвай. Два выстрела повредили дверь. Никто не пострадал», – рассказывают горожане.

В телеграм-канале «ЧелябГЭТ. Происшествия» сообщается: «Стоит движение трамваев на перегоне: ул.Черкасская – Авторынок в направлении ЧМК, технеисправный вагон».

В полиции информацию о ЧП подтвердили. По информации силовиков, пострадавший вагон уже находится в депо.

Челябинск, Виктор Елисеев

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