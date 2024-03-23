Игры между «Металлургом» и «Спартаком» возобновятся 26 марта

В КХЛ определились с датой перенесенного матча четвертьфинального матча между «Спартаком» из Москвы и магнитогорским «Металлургом».
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Металлург», серия «Металлург» – «Спартак» возобновится 26 марта. Такое решение сегодня, 23 марта, приняла КХЛ.
«Четвертый матч четвертьфинала состоится в Москве во вторник, 26 марта; пятая игра пройдет в четверг, 28 марта, в Магнитогорске», – уточнили в тренерском штабе «Магнитки».
Челябинск, Виктор Елисеев
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