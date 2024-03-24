Южный Урал скорбит со всей страной

В Челябинской области приспущены государственные флаги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в день национального траура в память погибших в результате теракта в Подмосковье Южный Урал скорбит вместе со всей страной.

Над административными зданиями в области приспущены государственные флаги. Отменены развлекательные и увеселительные мероприятия.

«Мы чтим память жертв трагедии в «Крокус Сити Холл», среди которых и наш земляк. Во многих муниципалитетах области возникли стихийные мемориалы, куда жители несут цветы, свечи, оставляют памятные записки», – рассказали в правительстве региона.

По решению антитеррористической комиссии в Челябинской области введены дополнительные меры по обеспечению правопорядка и безопасности, недопущению террористических актов в местах с массовым пребыванием людей, расположенных на территории региона, а также ограничению проведения массовых мероприятий, не отвечающих требованиям антитеррористической безопасности.

Отменяются спортивные мероприятия. Так, вчера, 23 марта, было принято решение о переносе матча второй лиги в Миассе между местным «Торпедо» и командой «Химик» из Дзержинска. Сегодня в Челябинске должна была пройти встреча между ФК «Челябинск» и волгоградским «Ротором». Этот матч также перенесен на один из резервных дней в календаре второй лиги.

Теракт был совершен в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям, а затем устроили взрыв и подожгли здание. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Российские спецслужбы сообщили о задержании подозреваемых в Брянской области, террористы намеревались пересечь границу с Украиной.

По последним данным, в результате теракта пострадали 285 человек (в том числе восемь детей), из них 133 человека погибли (в том числе трое детей). В медицинские учреждения доставлены и госпитализированы 114 человек, из них четверо детей, уточнили в МЧС России. Поисковая операция продолжается.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в память по погибшим в результате теракта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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