Сотни челябинцев выстроились в очередь к стихийному мемориалу в память погибших в «Крокус Сити Холле»

Жители Челябинска продолжают нести цветы и свечи к стихийным мемориалам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в середине дня воскресенья, 24 марта, у памятника «Орленок» на Алом поле прошла акция скорби.

Цветы, свечи и игрушки к образовавшемуся вчера, 23 марта, стихийному мемориалу принесли несколько сотен челябинцев. Цветы к монументу возложили представители общественных организаций, военные и ветераны боевых действий, обычные горожане.

Акция началась в 12 часов и очень быстро к памятнику выросла гигантская очередь.

Продолжают нести цветы и игрушки к мемориалу Вечный огонь на Бульваре Славы.

Память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» приходят к стихийным мемориалам и в других городах и районах Южного Урала. В некоторых муниципалитетах таких точек несколько. Например, в Миассе цветы и свечи несут к стеле «Я люблю Миасс» и памятнику академику Виктору Макееву.

Напомним, теракт был совершен в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям, а затем устроили взрыв и подожгли здание. Террористов, планировавших пересечь границу с Украиной, задержали в Брянской области.

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека (в том числе трое детей). Ранения различной степени тяжести получили более 150 человек.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в память по погибшим в результате теракта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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