В Челябинске задержали подростка, обстрелявшего трамвай

Полицейские Челябинска нашли подростка, повредившего стекло входной двери трамвайного вагона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники органов внутренних дел Челябинска установили несовершеннолетнего жителя Металлургического района, причастного к повреждению трамвая.

Напомним, инцидент произошел вчера, 23 марта, на остановке «Улица Черкасская». В результате происшествия никто не пострадал. Однако на несколько часов закрыли движение трамваев на ЧМЗ.

«Стрелком» оказался 13-летний челябинец. Он несколько раз выстрелил по транспорту из пневматического пистолета.

В настоящее время решается вопрос о привлечении его родителей к административной ответственности в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителям несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Челябинск, Виктор Елисеев

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