25 марта ожидаются следующие события – Челябинск

25.03.2024, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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12:00 Челябинск – Онлайн пресс-конференция, посвященная нетворкингу для стартапов «Экспертная труба», который пройдет 30 марта в центре «Мой бизнес» Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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13:00 Челябинск – Тематическая встреча «Размножение растений. Черенкование, прививка, деление куста» в клубе садоводов «Золотая сотка» (Центр историко-культурного наследия, ул. Коммуны, 69, выставочный зал)
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14:00 Челябинск – День поэтического настроения «Волшебных слов чудесный мир…» к Дню поэзии в клубе «Дождинка» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Громкие чтения: «Приключения Васи Куролесова» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – День поэтического настроения «Поэзия чувств и проза жизни»: поэтический микс «Любимые строки», литературная игра «Вспомни строку», мастер-класс «Лирическое настроение» в клубе «Теплые встречи» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)
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17:00 Челябинск – Литературно-игровая мозаика «Бабушкины сказки» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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