Челябинские баскетболистки вошли в первую пятерку регулярного чемпионата высшей лиги

БК «Славянка» завершил выступление в регулярном чемпионате высшей лиги чемпионата России по баскетболу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заключительные два матча челябинки провели в Оренбурге, где встречались с командой «Надежда-2».

Встречи проходили в закрытом формате, без зрителей. В первой игре челябинские баскетболистки уверенно победили со счетом 82:65. Во втором матче «Славянка» выиграла со счетом 79:60.

По итогам регулярного чемпионата «Славянка» одержала 21 победу в 36 матчах челябинки одержали 21 победу при 15 поражениях. Команда набрала 57 очков и занимает четвертое место.

Впрочем, челябинкам на пятки наступают баскетболистки «ЧГУ-Атланта» из Чебоксар. Клуб из Чувашии на домашней арене сегодня, 25 марта, и завтра, 26 марта, встречается с «Владимирскими львицами», которые практически уже обеспечили себе первое место в «регулярке».

Теперь БК «Славянка» готовится к выступлению в плей-офф. Задача-минимум на сезон 2023-2024 годов – выход команды в полуфинал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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