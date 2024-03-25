Перевозчик отказался обслуживать автобусные маршруты №35 и №40 в Челябинске

Автобусные маршруты №35 и №40 переводят на регулируемый тариф.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», ООО «Гранд» 14 марта уведомило министерство дорожного хозяйства и транспорта об отказе от обслуживания маршрутов №35 «Приборостроителей – Новосинеглазово» и №40 «Поселок АМЗ – Братьев Кашириных» по нерегулируемому тарифу с 1 апреля.

По закону, в таком случае перевозчик обязан обслуживать маршрут в течение 90 дней с момента подачи уведомления, однако он отказался.

«Для сохранения транспортного обслуживания маршруты досрочно переводим на регулируемый тариф, в ближайшее время проведем конкурентные процедуры, выберем нового перевозчика», – заявили транспортники.

В случае возникновения сложностей в переходный период в качестве альтернативных маршрутов при поездках с пересадками горожанам рекомендуют пользоваться автобусами №14, №42, №51 и №71.

Челябинск, Виктор Елисеев

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