Маршрутка с пассажирами вспыхнула в Челябинской области

Микроавтобус с 19 пассажирами загорелся в Ашинском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел недалеко от города Сима в Ашинском районе.

Микроавтобус направлялся из Верхних Кигов в Уфу. «Почти все сразу выбежали из салона, – пишет телеграм-канал Ural Mash. – Последними выбрались пенсионерка и мужчина – их никто не разбудил, они проснулись из-за духоты».

В столицу Башкирии пассажиров отправили на другом автобусе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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