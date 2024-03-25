Среди уральских металлургов прибавилось «архимедов»

ММК удостоен наград международного форума инноваций.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат, компания завоевала две золотые и две серебряные медали на XXVII Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед».

В этом году компания представила на престижном форуме три запатентованные изобретения и один цифровой продукт, получившие высокую оценку экспертной комиссии и международного жюри.

Наград удостоились разработки ПАО «ММК» в сфере производства листового проката из хладостойких сталей. В частности, золотой медалью отмечен способ производства листового проката толщиной 8-50 мм из хладостойкой высокопрочной высокотвердой (твердость 425-475 HBW) стали, предназначенного для изготовления дорожно-строительной, карьерной, сельскохозяйственной и горно-шахтной техники: ковшей, лопат, самосвальных полуприцепов, мусоровозов, асфальтосмесителей, бетономешалок, футеровок приемных и дозирующих бункеров, конвейеров и др.

Еще один способ производства проката из хладостойкой стали, отмеченный серебряной медалью, предполагает достижение класса прочности 500-900 МПа и хладостойкости до минус 70 градус по Цельсию. Такой прокат находит применение для объектов металлургической, нефтегазовой отраслей промышленности, строительства, транспортного и тяжелого машиностроения, мостостроения, производства подъемных механизмов и средств транспортировки грузов, работающих в экстремальных условиях Крайнего Севера.

Также золотую медаль «Архимеда-2024» получила технология производства холоднокатаного непрерывно отожженного листового проката из сверхнизкоуглеродистой IF-стали (без элементов внедрения). Такие высокоштампуемые листовые стали могут быть использованы для изготовления штампованных изделий особо сложной формы.

Серебряную медаль «Архимеда-2024» ММК получил за собственную программную разработку, представляющую собой программу расчета параметров охлаждения листов в процессе закалки. Программа помогает разработать рекомендации по охлаждению металла в машине закалки листов для обеспечения комплекса механических свойств и плоскостности при термообработке для различных марок стали.

XXVII Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед» проходил с 19 по 21 марта в Выставочном зале бизнес-центра «Амбер-Плаза» при поддержке Администрации Президента Российской Федерации, Всемирной организации интеллектуальной собственности, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ), Международной федерации ассоциаций изобретателей (IFIA), Международного инновационного клуба «Архимед» и др.

Изобретатели из десятков регионов России и многих иностранных государств представили сотни проектов в разных отраслях науки и техники. Магнитогорский металлургический комбинат, являющийся постоянным участником салона, по итогам «Архимеда-2024» также был награжден дипломом «Почтения и благодарности» за активное участие в организации и проведении мероприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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