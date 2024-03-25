Загрузка производственных мощностей металлургов Челябинской области приблизилась к пределу

Южноуральские металлурги модернизируют производства на фоне максимальной загрузки и кадрового дефицита.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделение Уральского главного управления Центрального банка РФ по Челябинской области, металлурги Урала активно модернизировали старые мощности и открывали новые производства. Они фокусировались на выпуске инновационной продукции и импортозамещающего оборудования. Об этом сообщается в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

«В конце 2023 года ценовая конъюнктура внутреннего рынка и рынков ближайшего зарубежья несколько ухудшилась. Производство на уральских металлургических предприятиях в IV квартале 2023 года уменьшилось, в том числе из-за проводимых капитальных ремонтов. В январе оно продолжило снижаться на фоне сокращения запасов трейдерами и ожиданий дальнейшего снижения продаж. Дефицит кадров и сложности с логистикой на экспортных направлениях стимулируют участников рынка повышать эффективность производства. По информации крупных компаний, в условиях ограниченных производственных возможностей они предпочитают фокусироваться на выпуске наиболее востребованной или высокомаржинальной продукции, а также оборудования для дооснащения и перевооружения собственных производственных площадок и предприятий, встроенных в технологические цепочки», – отмечают представители регулятора.

Такая ситуация наблюдалась на металлургических предприятиях и Челябинской области, где загрузка производственных мощностей приблизилась к максимальной. Импортозамещающая продукция, которую выпускали металлурги, была предназначена для перевооружения собственных площадок, а также поставлялась предприятиям-партнерам. При этом дефицит кадров стимулировал участников рынка активнее модернизировать производство и повышать его эффективность.

Поддержку отрасли оказывали кредитные организации. За 2023 год банки выдали региональным металлургическим компаниям кредиты почти на 174 миллиарда рублей. На 1 января 2024 года общий объем обязательств металлургов перед банками превысил 278 миллиардов рублей. Это на 21% больше, чем годом ранее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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