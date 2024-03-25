Челябинские власти удивили горожан схемой уборки улиц

В Челябинске не успел растаять снег, а на улицах уже появилась пыль. Например, в минувшее воскресенье на городских магистралях можно было наблюдать локальные пыльные «бури» и даже смерчи.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на улицах появились пылесосы.
Мэр Наталья Котова потребовала, чтобы эти агрегаты работали обязательно с водой, правда, потом оговорилась: дороги мыть пока не получится – «надо дождаться плюсовых температур». Но при этом поручила начинать мыть остановки и перильные ограждения.
Все это вызвало недоумение у горожан: «Как снег с обочины на дорогу выкладывать – так температура плюсовая. А как асфальт помыть – уже минус? Так-то днем уже неделю как плюс», – отмечают челябинцы, подчеркивая, что сначала надо убрать все кучи снега, которые нагребли во дворах и проездах.
Не понимают горожане и очередность уборки: «Сначала помоют перила, остановки, а с грязных дорог налетит куча грязи – и опять мыть», – отмечают они.
Челябинск, Софья Артемьева
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