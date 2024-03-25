Спорный участок бывшего СК «Полет» включили в охранную зону Челябинского бора, но не защитили от застройки

Участок, на котором начали подготовку к возведению четырех многоэтажек, вошел в состав охранной зоны Челябинского городского бора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», расширение охранной зоны Челябинского городского бора, утвержденное на прошлой неделе губернатором Алексеем Текслером, может стать поводом для еще одного судебного процесса.

Напомним, согласно подписанному чиновником постановлению площадь охранной зоны памятника природы увеличилась с 14,79 гектара до 77,5 гектаров.

«У нас немало критических замечаний к содержанию постановления Текслера. В охранную зону не вошел участок бывшего профилактория «Солнечный» (ул. Худякова), застройка которого приведет к многократному повышению антропогенной нагрузки на бор (тысячи новых жильцов, домашних животных и машин). А львиная доля «увеличения охранной зоны» сделана за счет участков в районе Мелькомбината и Монахов, которые и так фактически входили в состав бора и которые просто невозможно застроить (там проходит детская железная дорога – собственность РЖД, существует запрет на стройку близ Шершней и Миасса; кроме того, это неудобная, частично заболоченная местность вне хорошей транспортной доступности), – отмечает политолог Александр Подопригора. – Зато там, где строить коммерчески выгодно (и очень опасно для бора), к ОЗ «приращены» жалкие десятки (максимум сотни) метров, которые ни от чего бор не защитят».

Однако, изучив новые границы объекта, челябинцы обнаружили интересный нюанс: в состав охранного пояса включен спорный земельный участок, на котором ранее располагался спорткомплекс «Полет».

Напомним, именно здесь компания, которую связывают с депутатом Государственной Думы Олегом Колесниковым, намерена построить четыре 24-этажных здания с апартаментами гостиничного типа, коммерческими помещениями, объектами общепита и спорта.

Экологические активисты выступают категорически против стройки. Горожане уверены, что появление высоток негативно повлияет на экологический баланс в Челябинском бору.

Кстати, когда в прошлом году развернулось обсуждение планов застройщика, поначалу власти утверждали, что не намерены продлять выданное еще в 2017 году разрешение на строительство. Но затем действие документа все-таки продлили, заявив, что застройщик предоставил все необходимые для этого справки.

Это решение челябинцы пытались оспорить в суде, но в феврале текущего года судья иск отклонил.

Однако возвращение участка в состав охранной зоны может дать противникам застройки дополнительные аргументы, не исключает политолог. «Значит, ждем иск прокурора области о прекращении ведущихся по периметру ООПТ строек и изъятии земельных участков в пользу охранной зоны бора?» – задается он вопросом.

Впрочем, положение об охранной зоне Челябинского бора не предполагает изъятия включенных в ее состав участков у собственников. Что касается запрета капитального строительства в границах защитного пояса, то эту проблему застройщик обошел заранее. Ведь правовой режим охранной зоны делает исключение для объектов физической культуры и спорта.

Между тем, официально четыре многоэтажки, возведение которых запланировано на спорном участке, названы «многофункциональным комплексом с помещениями спортивного назначения, объектами общественного питания, апартаментами гостиничного типа и подземной автопарковкой».

Так что формально запрет на реализацию именно этого проекта может и не распространяться. Хотя прояснить ситуацию все-таки требуется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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