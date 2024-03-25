На автодороге М-5 под Миассом ограничат движение

Планируется введение реверсивного движения в Миасском городском округе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления дорог «Южный Урал», в связи с проведением работ по устройству водопропускной трубы на участке капитального ремонта автомобильной дороги М-5 «Урал» с 26 марта будет организовано реверсивное движение на участке км 1790+000 – км 1790-100 трассы.
Срок, на который планируется введение реверсивного движения, – от 10 до 14 рабочих дней.
Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).
Челябинск, Виктор Елисеев
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