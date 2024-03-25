СПК оштрафовали за продажу билетов в «призрачный» вагон электрички «Челябинск – Екатеринбург»

Транспортная прокуратура наказала перевозчика за ненадлежащую организацию перевозки пассажиров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, надзорное ведомство провело проверку информации о нарушении прав пассажиров электропоезда «Орлан» сообщением Челябинск – Екатеринбург – Челябинск.

Напомним, ранее уральцы рассказали, что 2 января вместо состава из трех вагонов к платформе в Челябинске подали поезд из двух вагонов. При этом перевозчик – Свердловская пригородная компания – продавал билеты в три вагона. В итоге пассажирам предложили садиться, не учитывая указанных в билетах мест. Аналогичная ситуация повторилась 5 января в Челябинске и 7 января в Екатеринбурге.

«Установлено, что перевозчик, осуществляя продажу проездных документов по вышеуказанному маршруту в электропоезд «Орлан» в составе трех вагонов в период с 01.01.2024 по 09.01.2024, не обеспечил фактическое предоставление подвижного состава в необходимом количестве. Кроме этого, перевозка пассажиров осуществлялась с нарушением санитарно-эпидемиологических требований законодательства», – заявили в транспортной прокуратуре.

Генеральному директору СПК внесено представление, по результатам рассмотрения которого проведены совещания, а должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, по постановлению прокурора компанию оштрафовали за административное правонарушение по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ (Продажа товаров, не соответствующих образцам по качеству, выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг).

Челябинск, Виктор Елисеев

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