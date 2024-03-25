Риелтор не дала пожилому челябинцу продать квартиру мошенникам

В Челябинске полицейские совместно с риелтором предотвратили продажу квартиры пенсионера мошенникам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, продать свою квартиру планировал 80-летний житель Тракторозаводского района.

К оперативникам управления по борьбе с киберпреступностью регионального полицейского главка обратилась риелтор, которой поведение пенсионера показалось подозрительным.

«Женщина обратила внимание на то, что пенсионер ведет себя очень сдержанно, нетипично для людей его возраста. Не рассказывает о своих родственниках, отказывается контактировать с ними, сердится, когда его пытаются вытянуть на разговор. Риелтор заподозрила, что жилье мужчина может продавать не по своей воле, а попав под влияние мошенников.

Оперативники УБК передали информацию сотрудникам районного отдела полиции, после чего те приехали к пенсионеру пообщаться. Выяснилось, что некоторое время назад челябинцу позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что неизвестные получили доступ к счетам горожанина, и его деньги находятся под угрозой. Чтобы обезопасить сбережения, необходимо снять их и перевести на «безопасный счет».

Следуя указаниям звонившего, пенсионер поехал в банк, снял 220 тысяч рублей, после чего перевел их через банкомат на продиктованные мошенником номера.

На следующий день южноуральцу позвонили вновь. И сообщили, что теперь кто-то пытается продать его квартиру и уже разместил объявление в сети Интернет. Чтобы этого не произошло, необходимо совершить фиктивную сделку. Для этого подъедет риелтор, с которой не нужно ничего обсуждать, чтобы она не поняла, что сделка является фиктивной.

После того, как оперативники объяснили мужчине, что звонившие являются мошенниками, пенсионер отказался продавать квартиру и продолжать дальнейшее общение со злоумышленниками, а также написал заявление. По данному факту возбуждено уголовное дел.

Челябинск, Виктор Елисеев

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