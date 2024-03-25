Челябинец обвинил воспитательницу детского сада в грубом обращении с детьми

Педагог одного из детских садов Челябинска не слишком церемонилась, собирая малышей на прогулку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возмутительная сцена разыгралась в детском саду №250, расположенном на Университетской Набережной в микрорайоне «Академ Риверсайд». Ее случайным свидетелем стал отец одного из воспитанников учреждения.

По словам мужчины, он проходил у окна одной из групп, когда услышал крик ребенка. Дальнейшее челябинец успел снять на видеокамеру своего телефона. Судя по ролику, воспитателя вывели из себя жалобы одного из детей, когда она собирала группу на прогулку. Мальчик плакал и отказывался одеваться, тогда педагог дернула его за руки и стала насильно натягивать на него штаны.

«Ситуация произошла 21 марта. Собираясь на прогулку, педагог допустила грубость в отношении воспитанника, – цитирует 74.ru руководителя учреждения. – Для нас это однозначно недопустимое поведение, на сегодняшний момент воспитатель отстранена от работы».

В детском саду начали служебное расследование.

Челябинск, Виктор Елисеев

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