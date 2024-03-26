26 марта ожидаются следующие события – Челябинск

26.03.2024, вторник

10:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как не потерять красоту? Рецепт от российских и итальянских врачей» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6-й этаж)

10:00 – 17:00 Челябинск – Литературные пазлы «Персонажи любимых книг» в рамках Недели детской и юношеской книги (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)

11:00 – 15:00 Челябинск – День творчества: мастер-класс «Читаем! Рисуем! Творим!» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов-огородников «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Час литературных открытий «Открывая сундучок семейных сокровищ…» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

14:00 Челябинск – Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Красавица-весна» (ДК «Сокол», ул. 1-я Увельская, 1)

14:00 – 17:00 Челябинск – Квиз «Басни дедушки Крылова» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Творческая мастерская «Весенние мотивы», мультпросмотр «Ура, каникулы!» (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)

14:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» для горожан старшего поколения (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Встреча «Сад-огород в удовольствие» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00, 17:00 Челябинск – Литературные праздники детской книги «Книг волшебная страна в гости ждет тебя!» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Декупаж» в «Студии 22» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

17:00 Челябинск – Информационный урок «Час Земли» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

17:30 Челябинск – Консультационно-дискуссионный клуб любителей читать и обсуждать книги: повесть братьев Стругацких «Пикник на обочине» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, центр культурно-просветительских программ)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube