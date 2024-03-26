Уральские металлурги представят в Китае продукцию для «нефтянки»

ММК представляет в Китае свою продукцию для нефтегазового сектора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания принимает участие в 24-й Китайской международной выставке нефтегазового и нефтехимического оборудования и технологий CIPPE-2024, открывшейся вчера в Пекине.

На стенде Магнитки посетители смогут ознакомиться с продукцией ММК для нефтегазовой отрасли, востребованной при реализации трубопроводных проектов, а также с широким сортаментом металлопродукции строительного назначения и металлопрокатом из высокопрочных марок стали для машиностроительного сектора.

Китай является одним из крупнейших в мире импортеров и потребителей нефти и газа. В условиях высокого спроса Китай постоянно наращивает разведку и добычу нефти и газа, развивает новые технологии в области разработки нетрадиционных нефтегазовых месторождений. ММК, в свою очередь, обладает высочайшими компетенциями в области производства металлопроката для трубной отрасли, являясь ведущим поставщиком этой продукции на российский рынок.

В 2023 году комбинат отгрузил в адрес трубной промышленности около 3,2 миллиона тонн металлопродукции (треть от общего объема продаж на внутренний рынок), что на 23% превышает показатели предыдущего года.

Выставка CIPPE 2024 проходит 25-27 марта в Новом Китайском международном выставочном центре в Пекине. На площади 120 тысяч квадратных метров расположились более 2 тысяч экспонентов. На выставке представлены 18 национальных павильонов – США, Германии, Франции, Канады, Италии, Норвегии, России, Японии, Кореи и других государств. Ожидается, что выставку посетят более 150 тысяч специалистов из 65 стран.

Челябинск, Виктор Елисеев

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